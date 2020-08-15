今年中職上半季冠軍的中信兄弟竟在下半季開打至今，戰績暫居最後一名，而且昨天敗給樂天桃猿後，不僅戰績3連敗、而且成為下半季率先吞下10敗的球隊，引發不少網迷批評論戰，中信兄弟再不止敗，恐要引發「暴動」！

針對中信兄弟下半季比賽數據不佳，昨天總教練丘昌榮解釋，主要是打擊串連不足。就像昨天對戰樂天陳子豪、周思齊開轟的表現。另一個原因是部分主力球員休息，讓其他較少上場球員出賽磨練、維持手感，透過下半季開賽找到總冠軍賽隊形。

為了球隊的戰力布局，丘總的說法可以理解，可是下半季現有6勝10敗、勝率3成75的難堪，讓眾多前不久才浸淫上半季冠軍喜悅的球迷，因為落差太大而難以接受，尤其另外3隊的勝率都在5成以上。

其實以今年全季戰績而言，中信兄弟目前為43勝0和33敗，雖然仍然排名第1，可是緊追在後的樂天也有42勝0和33敗，只要今天樂天再贏中信兄弟，樂天的全年戰績就會超越中信兄弟，使得這個上半季冠軍失色不少！

今天中信兄弟排出對戰樂天1勝2敗的羅傑斯先發，不過，羅傑斯最近2場比賽都繳出優質先發。樂天的先發投手是卡本特。

(中時 )