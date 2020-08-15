針對有媒體接獲民眾爆料，有套在海外的系統可查詢國人不動產個資，對此，內政部今發布新聞稿表示，我國地政及戶役政系統均依「資安管理法」，採資通安全責任等級A級標準，導入資訊安全管理制度、資安監控中心等，對於資料存取均有紀錄，並嚴密管控，請民眾放心，全案檢調也已立案介入調查。

《蘋果日報》接獲爆料，指稱有海外運作的系統，房仲只要付費後，就可以利用該系統，查到目標建物的屋主及同屋簷家人資料。對此，內政部表示，政府一直致力於個人資料的保護，對於申請內政部資料均有稽核制度，本案目前檢調單位已立案調查，內政部將配合檢調單位協助調查，將不法業者繩之以法。

內政部指出，為了管理對戶役政、土地資料的申請、使用需求，均訂有申請規定，規範申請機關申請用途，地政司訂有土地基本資料庫電子資料流通作業要點，戶政司訂有各機關應用戶役政資訊連結作業及管理要點，對於申請連結機關的使用規範有嚴格約束。

內政部強調，為強化資通訊安全，除推動資訊安全管理制度外，亦成立全年無休的網路異常行為監控中心，針對大量、異常及境外網路位址做即時監控、應變及阻擋。 同時就內政部所管戶役政、地政等各項業務系統，不定期辦理弱點掃描、漏洞修補，也進行相關單位內部及委外廠商資安稽核，確保相關系統作業安全。

(中時 )