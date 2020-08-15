一對英國年輕情侶2014年前往泰國旅遊，沒想到卻被人謀殺，當時警方抓到2名來自緬甸的兇手，甚至已將他們判處死刑，豈料近日泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功（MahaVajiralongkorn）歡慶自己68歲生日時，竟替上千名囚犯減刑，甚至讓該案的2名兇手逃過死刑！

綜合外媒報導， 24歲英國男子米勒（David Miller）與23歲女友威瑟里奇（Hannah Witheridge）2014年前往泰國龜島度假，沒想到兩人都在沙灘被人用重物直擊頭部，當場死亡，威瑟里奇甚至還被強姦。

警方展開調查後，從威瑟里奇身上採集到DNA，循線逮捕2名嫌犯溫梭吞（Win Zaw Htun）及梭林（Zaw Lin），不過一名鑑證專家卻表示，案件中最重要的DNA其實和本案毫無關聯，但兩人最終都被判處死刑，也讓外界質疑，當局是想要息事寧人，隨便找2個替死鬼罷了。

報導中提到，泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功上月歡慶自己68歲大壽，讓上千名囚犯的刑期減少，而這也包含了當年被判處死刑的溫梭吞及梭林，兩人皆因泰王的特赦，從死刑減輕成無期徒刑，當場逃過一死。

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(中時新聞網)