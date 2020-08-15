受政治因素影響，陸生已超過一學期無法回台，「陸生返台推動組」近日完成調查，94%的民眾支持陸生在配合完備的檢疫措施前提下，盡快返回台灣，並且更有93%的國人認為，如果新學期仍無法開放陸生入境，支持給予陸生不同程度的學雜費減免。

由台灣大學、新竹清華大學、世新大學等多校陸生共組的「陸生返台推動組」，近日展開網路調查。

小組表示，截至13日止，共回收1283份的有效網路問卷回覆，其中共有841份來自於台灣人（包括學生、學者、高校職員、社會人士等）填寫的回覆，占比66％，可見台灣民眾對陸生返台一事的關注。其次是陸生填寫的344份問卷；此外還有僑生及其他境外生填寫的68份問卷，其餘則為陸配、外籍人士、陸生家長或無透露身份人士填寫。

對於陸生返台態度方面，小組分析後發現，支持「陸生在配合完備的檢疫措施之前提下，盡快返回台灣」的高達1205人，占比94％，不同意僅77人。

小組另統計841份台灣人填寫的回覆中，當中有784人支持陸生返台，不同意僅57名，支持率高達93％。

小組指出，由於陸生已超過一個學期無法回台上課，遠距授課品質不佳，同學們無法面對面與教授探討論文、實驗等，需參與實驗或實習方可畢業的學生無法在家完成畢業要求，不少陸生擔心返台後，跟不上學習進度和延畢、影響生涯，甚至有不少人需進行心理諮商，以減輕焦慮、抑鬱等症狀。

雖然部分學校對遠距修課的同學予以學費減免，但大多數學校還是要求這些陸生繳交全額學費。小組因此對於學費認知也展開調查，在「若下學期開學前陸生仍無法入境、繼續遠距教學，學費應如何收取」的問題上，獲得1194份回覆，絕大多數支持給予陸生不同程度的學雜費減免，支持比例高達95.9％。認為應全額繳交學雜費、學分費的，僅49份。

至於是否能回台灣繼續學業，仍受不明朗的兩岸關係所影響，小組因此調查陸生去向，發現有90人計畫休學或延畢，占比26.2％；另有65人打算申請或交換至其他國家地區學校，占比18.9％；甚至還有5.8％的同學考慮放棄學位、找正式工作。

小組表示，透過回收問卷發現是台灣很可能直接流失在學陸生中約24.7％、接近4分之1的生源，這對台灣高教產業、尤其是少子化環境下的私立學校都會造成巨大衝擊。

(旺報 )