神腦（2450）台北民權Apple授權維修中心14日正式，開幕，成為全台唯一Apple授權身障工程師維修中心。

腦總裁林保雍表示，受惠於5G商轉後，帶動換機市場回溫，神腦下半年營運會越來越好，電商布局除了保健產品，也將擴大至健康娛樂商品的銷售。

至於4G升級5G的申裝潮，林保雍認為，2021年下半年至2022年上半年可以看到5G商機爆發成長。

讓身障者有更多就業機會選擇，實踐人生的目標，神腦國際善盡社會企業責任，從2007年起與庇護工場進行策略聯盟合作，十多年來陸續輔導數十位身心障礙工程師習得一技之長，幫助身障朋友克服身心上的障礙，勇敢無懼地接受專業職能訓練。

這次神腦斥資百萬元打造的台北民權Apple授權維修中心，通過Apple認證，能夠維修Apple裝置，專業度大獲肯定。

林保雍強調，神腦不僅讓身障工程師擁有穩定收入，也塑造友愛友善工作環境，不僅指定項目「當日完修服務」，身障者更享優先辦理，致力打造友善職場及服務環境。

台北民權Apple授權維修中心超過30坪簡潔明亮的服務空間，跳脫傳統維修中心的制式化門店，塑造民眾嚮往的打卡熱點Apple藝廊，展示Apple歷代產品，拍照打卡吸睛度爆錶。

目前該中心有6位身障工程師，有肢體障礙、脊髓損傷、洗腎障礙而且年紀偏長，皆經過長期的培訓，習得專業職能，包括維修專長、服務應對、料件及資料管理等，亦透過Apple認證肯定，也能維修Apple產品，讓身障工程師擁有穩定收入，自信地翻轉人生。

林保雍強調，取之社會，回饋於社會，神腦庇護工場這十三年來，在政府的協力下，幫助身障朋友擁有一技之長，更有勇氣投入職場工作，自信地展現專業技能，而神腦Apple授權維修中心台北民權店，是全台唯一有多位專業的身障工程師服務的維修中心，希望藉此能拋磚引玉，盼有更多企業加入公益的行列。

為鼓勵熱心服務的身障工程師，台北民權Apple授權維修中心開幕當天進行表揚，也特別頒發「服務卓越獎」給兩位高專業的身障工程師，服務細心的郭建中，對於顧客無手機可用的窘境感同身受，接收到一件無法開機的手機，因手機機型較舊，當下無庫存零件，而顧客非常急需使用手機內的資料，郭建中則運用多年經驗及專業，作替代性的處理，短時間內順利使手機開機，讓顧客非常感激！

另外，熱心負責的鄭曙明，得知摔壞的手機內有顧客過世母親的唯一聲音，先是協助替顧客取出檔案，讓他保留思念母親的唯一管道，再完成維修。

神腦國際董事長賴勁麟表示，維修工作專業度高，身障朋友專心投入且願意學習接受挑戰，並在服務的各方面領域上，都有傑出的工作表現，盡可能在最短時間解決顧客的疑難雜症，不僅助人也樂在其中，深刻地感受到身障工程師對維修工作的熱情，神腦長期提供身心障礙者專業輔導及溫馨的工作環境，讓他們一展長才，在工作上重獲自信成就。

神腦台北民權Apple授權維修中心提供指定項目「當日完修服務」，開幕當月來店享有免費手機健檢。

(工商 )