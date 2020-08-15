出不了國，台灣人變相「被境管」，只好搭乘各家航空公司規劃的「類出國」行程，搭機繞台灣一圈過過乾癮。長榮「微旅行」航班第二發今（15日）起飛，不僅出動Hello Kitty夢想機，機師甚至在恆春外海空域飛出一個「讚」，令人大呼驚喜！

長榮「微旅行」上周六（8日）父親節首發，由A330機隊總機師李孔傑率機組員執行飛航任務，當天他在小琉球上空，利用航班追蹤器的航線圖，畫出一個「愛心」，送給所有乘客，貼心舉動蔚為美談。

李孔傑今再次執飛，這次他在恆春外海空中畫出難度更高的「讚」，向每一位無私奉獻的防疫英雄致敬，同時感謝台灣民眾齊心防疫的努力。長榮表示，這次飛出一個「讚」，是為台灣與全世界按讚、打氣，也向防疫英雄們致敬，希望這波疫情早日落幕。

這趟航班編號BR-5288，今天上午10點30分自桃園機場起飛，飛行高度約1萬6千至2萬英呎，先北上至陽明山與鼻頭角燈塔，經琉球群島、與那國島後，沿台灣東部海岸線南下，一路行經龜山島、清水斷崖、花東縱谷，再從三仙台、綠島轉鵝鑾鼻，飛到恆春半島外海「作畫」，最後依原航線北返。

(中時新聞網)