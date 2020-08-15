家扶基金會歡慶創立70周年，曾受扶助者、認養者歡聚。(林欣儀攝)

家扶基金會「扶幼館」15日落成啟用，未來盼成為曾經受扶助者共同的家。（林欣儀攝）

家扶基金會歡慶創立70周年，15日上午同時舉辦「扶幼館」啟用典禮，蔡英文總統到場祝賀、與家扶代表一同切蛋糕，場面溫馨熱鬧；蔡英文表示，政府推動兒少教育發展帳戶，4年來從無到有、目前已有一半符合資格者開戶，未來將持續滾動式修正社福相關政策。

蔡英文與家扶基金會董事長趙犁民、台中市長盧秀燕等人一同切下歡慶70周年蛋糕。展望未來百年，趙犁民表示，家扶從1950年成立時只有3名社工員，到現在全台有110個服務點、1600名人員；新建的「扶幼館」希望提供曾扶助過、正接受扶助的孩子們有一處象徵的「家」。

這棟9層樓高、地下1層的扶幼館，總建坪約1122坪，建築以綠色系象徵年輕、朝氣、活力與生機，期許受扶助者都能展現無窮生機；內部規畫社工專業研究發展中心、協助弱勢兒少家庭機能訓練、社工人員培訓等多元功能。

蔡英文指出，家扶服務觸角多達35國，許多社工是政府政策重要推手，扶幼館更是眾人努力的成果、代表家扶的用心；政府近年來積極強化社會安全網，在幼托、身心障礙等領域都推出很多政策，也逐年增聘社工人員，未來將持續滾動式修正各項政策，提升兒少政策與權利保障。

盧秀燕說，家扶不只是家、更像燈塔，指引許多經濟困難的家庭與兒童，她擔任認養人多年，特別呼籲大家一起加入家扶行列，帶動社會向善與光明。

家扶70年來投入社會各項服務，從接受海外善心幫助，到能獨立自主、現在更扶助國外孩童，期間並首創一對一認養制度、維護兒少福利與權益、規畫社會企業計畫與社區興力計畫等，目前扶助已自力者有50多萬人、國內外仍接受扶助者達12萬多人。

(中時 )