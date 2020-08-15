「嗨！北流」臺北流行音樂中心開幕演唱會將於9月5日舉辦，4000張門票今中午開賣5分鐘旋即售罄，歌迷為爭相目睹北流丰采及歌手魅力的熱潮發酵，為北流開幕再添一樁喜事；開幕演唱會售票場的三大卡司將由金曲歌后徐佳瑩攜手今年四度問鼎金曲歌后的魏如萱，加上日前甫宣布出道的最強「菜鳥」分身樂團-魚丁糸擔任壓軸卡司，三組超人氣歌手連袂登上北流舞台輪番上陣。

開唱在即，目前魏如萱與徐佳瑩兩位歌后已如火如荼進行彩排工作，而魚丁糸則透露想把日前在台北LEGACY舉辦的Follow Me出道演唱會創意精華版搬到北流的舞台上 ; 他們表示：「這次除了會演唱一些經典大家耳熟能詳的歌曲外，當然還會帶來最新單曲〈沙發裡有沙發Radio〉，這也是第一次在不是自己的主場上演唱這首歌，希望能跟全場觀眾一起任性地玩音樂。」

日前辦完樂團「出道」演唱會的魚丁糸將於北流開唱，團員們除了對北流新奇且壯闊的建築外觀十分好奇外，各個都抱著興奮及期待的心情參與演出，打趣笑說：「『出道』對我們來說也不是第一次的事情，但是到北流演出卻是第一次的經驗！我們很期待、也很興奮可以把北流玩起來！」被問到在演出前會做甚麼準備？魚丁糸表示：「開唱前，豕豆會做好臉部保養、可田會減好肥、八女會從台東來、金八繼續玩他的樂器、香我保持著可愛、日出一樣不會說話！」

徐佳瑩。（ 台北市政府文化局提供）

(中時 )