馬來西亞衛生部昨在臉書公布，當地昨日新增20名新冠肺炎個案，其中一名自台灣返馬的馬來西亞人檢出陽性，被歸為境外移入個案。中央流行疫情指揮中心表示，該馬來西亞人4月以來就在台灣，8月2日經過香港飛抵馬來西亞，初步檢驗陰性，第13天再檢驗發現陽性，指揮中心還在索取護照號碼，無論如何都會視為本土案例一樣，仔細調查。

根據馬來西亞官方資料，當地昨日新增20名新冠肺炎個案，其中13人為當地本土案例，7名為境外移入個案。境外移入個案中，有1人自台灣返馬，為馬來西亞人。

發言人莊人祥表示，目前我方僅取得該名馬來西亞人的英文姓名，沒有取得護照號碼，還在索取中。該民眾在台待了一陣子，至少從4月以來就在台灣。

該民眾8月2日自台經過香港飛抵馬來西亞，初步檢驗陰性，居家檢疫期間，第13天再檢驗發現陽性。衛生單位將了解該民眾在哪裡工作。莊人祥表示，目前所知的資訊還很有限，無論如何，我方都會當作本土案例一樣，針對接觸者進行仔細的調查。

有報導指出，紐西蘭7月也有1人在馬來西亞被檢出陽性，但當時馬來西亞使用的是抗原檢驗，最後認定為偽陽性。對此，莊人祥表示，指揮中心也會與馬來西亞進行進一步確認，了解使用的檢驗方式。

(中時 )