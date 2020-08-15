廣東爆本土疫情 指揮中心：沒計畫對特定城市加強管制 14:202020/08/15 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廣東爆本土疫情，指揮中心：沒計畫對特定城市加強管制。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，大陸廣東省近期出現本土疫情，已有超市為此停業。對於我方是否會對廣東省加強管制，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，沒有加強管制的計畫，一切依照原來的規範來做。即使過去東京出現較大的疫情，也沒有根據某個特殊的城市進行管制。 (中時 ) #加強 #管制 #疫情 #計畫 #廣東省 也許您會感興趣 推薦閱讀 新南向難補陸生缺口 私校壓力大 04:102020/08/15 生活新聞 猴硐貓村即起強制戴口罩 入內採實名制 11:562020/08/15 生活 6指標全達最高 沖繩疫情已屬爆炸性擴大 12:552020/08/15 國際 中美高層將視訊 陸：美應停止歧視與限制中企 04:102020/08/15 財經要聞 很扯 住宅區開無人情趣商店 04:102020/08/15 地方新聞 疫情＋水患 陸7月工業零售遜預期 04:102020/08/15 全球財經 營建署長打臉 未與趙正宇見面 04:102020/08/15 政治要聞 新增1例境外移入 指揮中心下午2時說明 11:032020/08/15 生活 自台返國確診 馬來西亞也爆1例 04:102020/08/15 生活新聞 北捷6站 增設口罩販賣機 04:102020/08/15 地方新聞 生活熱門新聞 中衛口罩開賣！康是美、PChome 24h 潮橘和月光藍都有 - 生活 詭異！自台返馬個案曾中轉香港 回國第13天才確診 - 生活 比大哥哥都還要高 ──《如何學做羅霈穎的哥哥》之一 - 藝文副刊 - 中國時報 鬼門開運也開 4生肖偏財運超旺：屬虎最易中大獎 - 時事 機車族躲太陽被檢舉 血淋淋罰單金額曝光 最高可罰2萬4 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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