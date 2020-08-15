新冠肺炎疫情延燒，大陸廣東省近期出現本土疫情，已有超市為此停業。對於我方是否會對廣東省加強管制，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，沒有加強管制的計畫，一切依照原來的規範來做。即使過去東京出現較大的疫情，也沒有根據某個特殊的城市進行管制。

(中時 )