長榮航空BR5288類出國專案航班，在空中畫出「讚」的手勢，向所有防疫英雄致敬。（長榮航空提供／陳祐誠傳真）

長榮航空第2班「類出國」專案航班，今日再度滿載旅客起飛，A330機隊總機長李孔傑與其團隊，繼上次父親節飛出「愛心航線」的驚喜彩蛋後，今日再於天空中畫出一個「讚」的手勢，向所有防疫英雄致敬，同時感謝全民齊心防疫的努力。

長榮航空8月8日推出首班的類出國包機獲得好評，8月15日第2班的旅客今也擠在「Hello Kitty夢想機專屬候機室」，與三麗鷗家族明星同歡拍照。

今日起飛的BR5288類出國專案航班，同樣是由Hello Kitty夢想機執飛，飛行時間約2小時45分鐘，上午10時30分自桃園機場起飛後，先到陽明山與鼻頭角燈塔上空，飛經日本琉球列島西端與那島國，接著沿台灣東部海岸線，行經龜山島、清水斷崖與花東縱谷，再往南至三仙台、綠島、鵝鑾鼻、恆春及小琉球。飛機在恆春外海附近的天空中畫一個「讚」字，之後依原航線北返，在下午1時30分抵達桃園機場。

長榮航空表示，每一次推出的類出國航班都希望旅客能留下最深刻的記憶點，這次飛出大大的「讚」，就是要為台灣及全世界按「讚」加油打氣，期盼疫情早日解除。這段特別的旅程，感謝所有旅客對長榮航空的支持，長榮會一直陪伴在大家身邊，一起等待曙光，攜手飛出最美好的旅行記憶。

(中時 )