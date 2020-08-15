捷克參議院議長韋德齊應立法院長游錫堃之邀，將於月底率90人的訪團造訪台灣。外交部長吳釗燮昨天接受「捷克電視台」（Czech TV）資深記者Jakub Szántó獨家視訊專訪表示，訪團有許多商界人士同行，樂見雙方能藉此次交流，達成更多經貿合作。

吳釗燮說，台灣與捷克貿易往來十分密切，捷克是台灣在歐洲的第四大投資國，台灣的產業如工具機、資通訊等都十分有合作潛力。為了歡迎捷克團來訪，吳釗燮特地展示特製繡有台捷雙方國旗的口罩，不僅象徵疫情不能阻絕台捷雙方的堅實友情，在代表團參訪及交流同時，也能完善落實我國防疫措施。

記者詢問此次美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）來訪對台灣的意義？吳釗燮表示，阿札爾部長是41年來美國訪台最高階官員，顯示過去幾年台美關係更加緊密。美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）此刻也訪問捷克，並在參議院發表精采演說。台灣、捷克及美國，皆以民主和自由作為核心價值，理念相近國家持續深化關係是我方所樂見的。

針對兩岸關係，吳釗燮強調，台灣擁有民選總統、國會、外交、國防及自由媒體等，都顯示台灣自主存在的事實。但中國卻不斷威脅台灣，美國衛生部長訪台期間，中國戰鬥機於台灣海峽侵擾逡巡。在香港民主淪陷後，台灣也憂心中國的威權統治會進一步向台灣擴張。台灣身為前線國家，不僅要捍衛自己，也抑止專制擴張，相信國際社會會一直給予台灣支持。

外交部表示，「捷克電視台」為捷克的國營電視台，總共擁有六個電視頻道，包括一個24小時新聞頻道CT24，捷克全境皆可收視，部分節目也於網路播送，甚具有影響力。

(中時 )