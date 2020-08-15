自稱中華中正黨榮譽主席的「少龍」徐浩城，6月遭警方查出假藉宗教詐財，甚至在靈修中心成立「仙女班」，招收20-30歲的單身處女信徒，受害者共計237位。今年6月遭北檢聲押禁見獲准，而徐男以他要洗腎等理由提起抗告經駁回，檢方認為仍有眾多事證待釐清便提起延押，台北地院昨(14日)已裁准延長羈押禁見2個月。

徐嫌今年2月才因胡扯，聽他唱歌就可痊癒新冠肺炎的誇張言論，遭刑事局依違反社會秩序維護法移請簡易庭裁處。今又被控詐騙信徒，檢警調查，以徐嫌為首的宗教詐欺集團，以宗教理念為掩護，自1991年至2001年間開始於全台廣設道場收信徒。

徐嫌自居「道主」、「五教共主」、「主人」、「師父」等，信徒則以「僕人」為稱號。更要求信徒觀看電影「末日預言」，宣稱地球即將於2012年毀滅，因此需要金錢購買各式物資攜帶至靈性世界；再誆世界末日將至，錢財已無用處，鼓吹將錢捐獻給道主，才可一同前往靈性世界消災解厄。

少龍還自組仙女班，控制「仙女」的生活、制定荒謬生活規則，並洗腦道主至高無上等觀念，利用敬畏之心對女信徒強制猥褻成功，經檢警調查，目前已有兩名信徒出面指認慘遭狼爪。

台北地檢6月時指揮警方搜索、約談徐男，在徐住處查扣8000多萬元現金。檢方訊後聲押，徐辯稱，他要洗腎、並罹患高血壓、冠狀動脈等疾病，不適合羈押。但法官認定他至少涉及1個強制性交未遂罪、6個強制猥褻罪，裁定其羈押禁見。徐不服羈押處分，向高院提抗告被駁回。而檢方認為仍有眾多事證待釐清便提起延押，台北地院昨(14日)已裁准延長羈押禁見2個月。

(中時新聞網)