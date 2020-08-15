纏訟10年，基隆市中正區調和街的維德醫院院長、也是精神科名醫的許景琦，被控雇用許博一執行醫療業務而違反醫師法案件，近日經更二審判決被告2人無罪，檢方罕見不上訴而確定。

該案於更一審判決6個月徒刑，得易科罰金，被告不服，繼續上訴至最高法院，最高法院竟於20個工作天內，即發回台中高等法院更審，最高法院判決書直指被告許博一所涉帶領團體心理治療的行為，實為醫療相關輔助行為，不是核心醫療業務，不需具醫師資格，由衛生福利部、台灣精神醫學會的函釋及賴德仁教授之到庭證詞可灼然得知無疑。

該案由檢察官林映姿指揮調查局幹員偵辦，搜索維新醫院並由裏閲主任檢察官吳柞延召開記者會，於電視媒體上宣稱此密醫案為個案、為重大案件，喧騰海峽兩岸多時，經耗費兩年多的偵查而勉強起訴，於今證實檢座針對符合精神醫療標準作業流程的常態作為來起訴，有濫行起訴之嫌。

許博一為靜宜大學社工系教授，60多歲赴武漢大學攻讀精神醫療社會工作學碩士，申請至台中維新醫院見習並撰寫論文，畢業後也自願於維新醫院擔任專業志工 。

據了解，民國99年間、因原副院長石龍振盗賣巨額藥品而被開除，他竟再圖謀醫院經營權，糾合不肖離職員工勾串偽證許博一有密醫行為且由許景琦支使，這些員工多年後所述事實雖與事發當天病歷記載迴異，檢座無視精神醫療的專業規範，而遽起訴被告，歷審法官有因循者判被告重刑，也有明辦者為無罪宣告。

法曹之自由心證，應謙虛臣服於科學鑑定及專家意見之下，為普世價值，但台灣司法體系的證據法則卻好似僅存於教科書上，此案極可能成為著名判例，供後世參考。

(中時 )