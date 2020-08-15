高雄一名H先生表示，與身在廣東的新婚太太已將近1年沒見面，已求助無門，近日透過臉書發訊息給時代力量立委林昶佐，獲得的回應卻是因政治關係而無法開放陸配申請團聚，讓他氣憤不已。(H先生提供／李侑珊台北傳真)

高雄一名H先生表示，與身在廣東的新婚太太已將近1年沒見面，已求助無門，近日透過臉書發訊息給時代力量立委林昶佐，獲得的回應卻是因政治關係而無法開放陸配申請團聚，讓他氣憤不已。(H先生提供／李侑珊台北傳真)

高雄一名H先生表示，與身在廣東的新婚太太已將近1年沒見面，已求助無門，近日透過臉書發訊息給時代力量立委林昶佐，獲得的回應卻是因政治關係而無法開放陸配申請團聚，讓他氣憤不已。(H先生提供／李侑珊台北傳真)

我方已開放6歲以下陸配之子「小明」回台，但仍有大批新婚陸配無法申請團聚入台，夫妻被迫分隔兩岸。高雄一名H先生求助無門，近日透過臉書發訊息給時代力量立委林昶佐詢問「官員們能過1年喪偶式的婚姻嗎？」，小編竟回應：「我們與中國的複雜關係，與其他國家不同。」表明陸配回不來與疫情無關，乃出自於政治考量，讓他感到被政府欺騙，氣憤不已。

H先生表示，他與多數新婚兩岸夫妻一樣，受民進黨政府防疫政策影響，夫妻二人去年9月在廣東一別後，到現在都見不了面。這半年多來，他不斷詢問移民署、陸委會與指揮中心，都沒有獲得回應，感到心慌又氣憤。

H先生說，他已求助無門，近日主動發訊息到林昶佐的官方臉書，希望林昶佐能協助，卻獲得小編回應，陸配無法入台是出自於政治考量，讓他無法接受，並回訊：「那你們就直說是複雜的政治關係就好了，幹嘛騙說是疫情原因呢！」

對此林昶佐小編先回應，「相關開放，防疫中心有他的考量，會評估國內防疫量能陸續開放，請等待那時候的到來」，並指出「我們都有把你們的意見反應上去了」、「碰到疫情影響現在進度就是這樣」。

H先生無法接受，再問：「官員們能過一年喪偶式的婚姻嗎？」「不要說疫情，世界各國團聚配偶都能來台」，林昶佐小編再回：「所以現在卡到疫情影響，誰也不想這樣」，之後再補一句：「以上就是這案件的回覆，是綜合起來的考量，以上」，對於H先生的提問便沒有再回應。

(旺報 )