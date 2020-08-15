高雄市長補選今天舉行，前高雄市長韓國瑜剛剛出現在林園普願寺，進行投票。當韓國瑜一現身，受到在場民眾的熱烈歡迎。

李眉蓁的「選前之夜」造勢14日在高雄夢時代旁台糖物流園區空地登場，國民黨大咖紛紛出席站台。韓國瑜也現身力挺，儘管天空不作美，現場一度下起大雨，但仍擋不住大批韓粉聞風而來，甚至有韓粉高唱「誰都不能欺侮它」，令人動容。當韓國瑜抵達現場時，雖未大進場，但一現身就被現場熱情的支持民眾和媒體包圍，許多網友看到造勢會場人山人海，驚喊：韓國瑜實力還在！

韓國瑜致詞時，也為李眉蓁加油打氣，更表示「我過去三年只要碰到我們李眉蓁永遠笑咪咪，青春洋溢，活力四射，任何人都會被和善笑容感動，後來碰到她就說地方建設，還有選區建設，每一次都為了市民朋友，我當市長她當議員，配合的很好」。

韓國瑜更是親身力挺，在投票日出現在投票所投票。韓國瑜一下車身穿黃色襯衫的休閒打扮，許多民眾看到韓熱情簇擁，一時之間，投票所變成韓國瑜的星光大道。韓國瑜投完票後，並未接受在場媒體採訪，低調上車離去。

(中時新聞網)