俄羅斯總統普丁11日搶先宣布，俄羅斯已成全球第一個註冊疫苗的國家，且他的女兒也已完成了疫苗注射，此疫苗以蘇聯人造衛星之名命名為「史普尼克5號」（Sputnik V）。針對此疫苗，莫斯科加馬里亞（Gamaleya）研究中心主任亞歷山大（Alexander Gintsburg）表示其效用至少可維持2年。

「史普尼克5號」（Sputnik V）是由莫斯科國營加馬利亞（Gamaleya）研究所和俄羅斯國防部所共同開發，經歷一個多月的人體測驗，這款新型疫苗已經過俄羅斯衛生部批准，衛生部長穆拉希科（Mikhail Murashko）12日也透露首批疫苗主要是給醫生，「第一批針對冠狀病毒感染的醫用疫苗將在未來兩週內收到。」

不過世界各國專家對於此疫苗存有疑慮，擔心俄羅斯會為了「搶先研發疫苗」的虛名，而罔顧疫苗安全性，因「史普尼克5號」尚未完成第三階段臨床試驗，而第三階段的試驗通常需經過數月已及數千名受試者才能完成，就連俄羅斯「臨床實驗組織協會」（Association of Clinical TrialsOrganizations）也呼籲政府，希望能延後批准這批還未通過第三階段測試的疫苗，並指出快速審核只會讓人們陷入危險之中。

面對各國質疑，俄羅斯衛生部則表示某些專家對於疫苗安全性疑慮根本「毫無根據」。不過俄羅斯研究專家表示，疫苗目前僅適用於18到60歲的民眾，高齡患者需要進行更嚴謹的人體實驗，測試預計在疫苗登記階段就會完成。

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(中時新聞網)