鄭丞傑發文。（圖／翻攝自鄭丞傑教授/醫師臉書）

「東區羅姐」羅霈穎本月3日在家中猝逝，享年59歲，今(15日)家屬為她舉行告別式，芳魂化作一縷輕煙，名醫鄭丞傑稍早發文分享和羅霈穎相識過往，透露羅霈穎曾向他問凍卵，但被打槍，兩人初次相見是在攝影棚，羅霈穎見他緊張，主動拿手帕幫他擦汗，令他十分感動。

鄭丞傑回憶第一次見到羅霈穎是1989年時上節目《女人女人》，當時鄭丞傑還是小醫生，在強燈下滿頭大汗，「羅美眉居然拿出她的香香手帕幫我猛擦汗，結果我緊張得汗流更多，不過她的體貼與細膩由此可見一斑」，鄭丞傑也說因該節目他名氣大漲，從此成為半個藝人，後來與羅霈穎見面，兩人總會提起這次初見面的回憶。

鄭丞傑說，他對羅霈穎的評價正如哥哥羅青哲在告別式會場所寫，「倔強豪爽大俠女，活潑淘氣小美眉」，他也回憶3、4年前不婚主義的羅霈穎曾打電話問他可不可以凍卵，鄭丞傑說：「有沒有聽過，生吃都不夠了，還想要曬乾」，羅霈穎回他：「什麼意思啦，不要講那麼玄，聽不懂」，鄭丞傑才解釋羅霈穎早就停經，不可能再順利取卵。

今送走羅霈穎，鄭丞傑在告別式上看到許多媒體與SNG車，「還有過去幾天她的新聞比李前總統的還要多，就知道大家多麼懷念她了，願羅美媚在天之靈安息」，網友回說：「她很有人緣喔，今天好多人去送她~願她，做個美麗的天使」、「會懷念她的，一直有自己個性不做作的女明星，難怪鄭醫師也有感而發啊」、「真的很欣賞羅姐的為人」。

(中時新聞網)