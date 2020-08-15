劉姓男子持菜刀闖入民宅挾持一對父子。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

被劉姓男子闖入的民宅可見菜刀揮砍的痕跡。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

事發現場的車輛窗戶玻璃也被菜刀砍出大洞。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣公館鄉31歲疑似患有精神疾病的劉姓男子，15日中午11時許突然持刀闖入鶴岡村1處民宅，挾持1對陳姓父子，並意圖引爆現場的瓦斯桶，陳姓父子被菜刀割傷，警消獲報趕抵現場對峙，由苗栗分局長賴銘助坐鎮指揮，利用消防車灑水灌救時，警方持盾牌強勢攻堅制伏劉男。

現場民眾指出，劉姓男子在挾持陳姓父子前，先跑到1名詹姓婦人的住處，用菜刀拍打詹姓婦人的肩脖處，並用菜刀敲打門上玻璃，玻璃彈跳割傷詹婦的臉部，她害怕地躲在客廳並報警。

劉男接著闖入鶴岡村1處三合院，持刀挾持80歲陳姓老翁及45歲的兒子，陳姓父子在反抗時被菜刀割傷，導致陳翁右上臂有骨折、脖子及膝蓋受傷，送進加護病房觀察；陳翁兒子則是右手掌、手肘和後頸被劃傷2至3道傷口，因傷勢較淺，急診處理後，現已返家休息。

劉男遭逮後情緒不穩，被帶上警車時還不停搖頭晃腦碎唸，警方表示，詳細案情有待調查釐清中。

(中時 )