女生搭客運睡著要小心保護自己！就有一名妙齡女子小雅（化名），去年5月間搭乘客運從高雄北上台北途中入睡，睡覺後感覺胸部疼痛驚醒，睜開眼發現鄰座一名高姓男子，持筆挑開她的襯衫钮扣，再從扣子縫隙狂戳她的胸部，當場抓住高男的右手怒喊報警。高男最終被高雄地院依意圖性騷罪判刑2月，可易科罰金6 萬元。

這起色狼偷襲睡美人事件，發生在2019年5月17日一班從高雄北上台北的客運上，當時小雅與陳男

比鄰而坐，高男途中竟趁小雅入睡，持筆猛戳小雅的胸部，小雅痛醒後驚見高男拿筆將她的襯衫鈕扣撥開，從縫隙伸入戳胸，於是抓住高男的右手立即報警，但高男卻矢口否認。

高雄地院調閱車內監視器，發現高男右手拿著筆，上半身傾向小雅座位，多次伸手撥撩、窺探，直到小雅驚醒，過程與香香指述情節相符，認定高男涉犯性騷擾。

法官審酌，陳男利用小雅熟睡，公然在車內持筆挑開小雅衣物襲胸，毫不尊重他人身體性自主權，且犯後否認犯行，最終將高男判處2月徒刑，得易科罰金6萬元。

★ 尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時新聞網)