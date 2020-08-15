羅青哲神情哀戚。（圖／陳俊吉攝）

羅青哲透露想為妹妹成立基金會。（圖／陳俊吉攝）

羅姐火化／人生謝幕！羅霈穎北市二殯火化

羅霈穎3日被發現在家中猝死，其後事由大哥羅青哲、摯友于美人等人全力操辦，15日在台北市立第一殯儀館安順廳舉行告別式，告別式近中午圓滿落幕，羅青哲等家人護送白色貴氣棺木至二殯火化，隨後捧著她的骨灰到桃園大溪和平禪寺入塔。羅青哲受訪表示，兄妹兩人上次見面是過年時，羅霈穎來看媽媽，「我想幫妹妹完成一個她沒有想到的心願，妹妹是一個人的奮鬥，她如果在別的行業奮鬥不會這麼孤單。」他認為妹妹的一生剛好與自己的後現代研究年份相符，「她的一生正代表這段時間演藝圈的精采」。

羅青哲表示：「當年因為想法和觀念上的衝擊，對父母來說，演藝圈是不能碰的，但對我這一代來說沒這麼嚴格，現在缺乏中華民國演藝人員史料基金會，任何一個團體發展要有史料，我們對於許不了、豬哥亮怎麼追究其生平史料？但國外明星史料非常多，呼籲可以建立相關基金會及演藝人員專欄」。

羅青哲15日首次在《中國時報》刊出對妹妹的懷念文章〈如何學做羅霈穎的哥哥之一〉，未來將陸續發表，預計會有10篇。

(中時 )