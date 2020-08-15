台南市長黃偉哲去年開始組織環保警察隊，北基實業董事長鍾嘉村和泰嘉開發董事長呂金發支持黃偉哲政策，15日在台南九份子重劃區的「水律川」建案現場，贈送近百萬元的10輛頂級GOGORO電動機車，這也是民間企業首次贈送電動車給台南市政府。

泰嘉開發董事長呂金發致詞指出，他在7年前，開始進軍台南市房地產市場，台南市在南科、台積電等高科技產業、以及各項交通建設、重大建設的帶動之下，成為具有前瞻發展的宜居城市。

他說，今天在九份子低碳綠能環保示範區的九份子重劃區，邀請大家見證泰嘉開發、北基實業，贈送台南市政府10輛GOGORO電動機車的這美好時刻，意義不凡。

呂金發指出，這是個人從事建築業以來最大的幸運，泰嘉開發和北基實業也將跟著這個偉大城市一起成長、認真的建築城市一棟棟的美麗風景。

台南市長黃偉哲表示，南市府去年開始建置環保警察隊，都是利用第二預備金和向中央爭取的經費，此次，是民間企業第一次捐贈電動機車給台南市政府，作為環保警察的交通工具，這些良好的裝備，可以將治安工作結合智慧行動系統，將可讓警察同仁在執行勤務時，更快速、更有效率。

黃偉哲對泰嘉開發、北基實業捐贈電動機車，對台南生態盡一份心力，他並帶領所有與會人士，騎乘電動機車，宣誓台南市政府推動環保、愛地球的決心。

泰嘉開發董事長呂金發受訪指出，泰嘉和北基實業在台南市九份子已經推出4個建案，總銷合計約88億元，目前的「水律川」大樓預售案只有面河第一排的產品，每坪20萬元。

呂發發表示，看好台南房市發展，明年將在九份子重劃區繼續推出2個建案，總銷分別是12億元和15億元，此外，也將在安平港的國平重劃區推出建案，累計在台南的推案總額上看135億元。

(工商 )