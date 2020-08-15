走小而美路線的台中建築界後起之秀-裕盛建設，推案屢創完銷好口碑，台中八期最新作品「裕盛沁森林」預售案，6月下旬公開兩週即宣告完銷，許多向隅的客戶熱烈詢問下一案何時進場？裕盛建設透露，八期新案預計928檔期進場！

裕盛建設八期豐樂公園旁的新案，目前早鳥預約中，從基地散步就能走到公園、捷運豐樂公園站、文心秀泰，預計規劃與「沁森林」系出同門的全齡適居宅，總價在1500-2000萬元之間，引發客戶的熱烈期待！據悉，新案目前已超過百組客戶搶先預約。

值得一提的是，裕盛建設承襲品牌熱衷於藝文活動的文化，特別於「沁森林」位於五權西路二段的接待會館美學藝所，舉辦新銳藝術家陳培瑜「女子樣」個展！

曾受邀至歐洲參展並深獲肯定的陳培瑜，透過豐沛奔放的色彩展現當代女性的生命百態；裕盛建設藉由藝術展覽匯聚舊雨新知、一票藝術與建築的愛好者，以文會友深耕客戶經營獲得好口碑！

裕盛建設主辦陳培瑜「女子樣」 個展展期自8/15至10/31（開放時間10:00~17:00），今日開展當天舉辦開幕茶會，特邀藝術家陳培瑜舉辦「星球爆炸_藝術處方籤」藝術心靈課程，名額有限採現場報名，吸引了不少對品建築、賞藝術有興趣的同好參與！

(工商 )