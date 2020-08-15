王功漁火節千人烤蚵趣活動，今年烤蚵廊道從去年的100公尺大幅增加到700公尺。（謝瓊雲攝﹚

彰化縣長王惠美(左3)、農業處長邱弈志（左4）和參加民眾家庭同樂。（謝瓊雲攝﹚

王功烤蚵能品嘗到鮮甜Q彈的王功珍珠蚵，成為王功漁火節最受歡迎的活動之一。（謝瓊雲攝﹚

王功福海宮上午舉行祈福嘉年華。（謝瓊雲攝﹚

王功漁火節今、明兩天熱鬧登場，除了重頭戲「海洋音樂會」從白天嗨到夜晚，最受歡迎的就是王功烤蚵，今年烤蚵廊道從100公尺一口氣擴大到700公尺長，Q彈鮮甜的珍珠蚵，爽配一口涼飲，讓饕客們一口接一口，吃到讚不絕口。

王功福海宮上午舉行「祈福嘉年華」，為活動拉開序幕，彰化縣長王惠美、彰化區漁會總幹事陳諸讚、王功福海宮主委林益模、芳苑鄉長洪和炉等人，為活動祈福。

王惠美表示，有「北貢寮、中王功、南墾丁」稱號的王功漁火節，今年邁入第16年，系列活動包括祈福嘉年華、海洋音樂會、絢麗煙火秀、千人烤蚵趣、樂活輕旅行、王功光影燈季及刮刮樂雙重送等7大主軸，活動，今年特別結合農漁牧規劃7條休閒路線，希望透過輕旅行、深度旅行，把地方的好、地方的美推展出去。

王惠美說，去年王功烤蚵活動大受歡迎，今年700公尺烤蚵廊道，共分為18梯次，每梯次有35個家庭，報名簡直是秒殺。王功珍珠蚵在漲潮時會吃浮游生物，退潮時曬太陽，長成的蚵個頭雖小、卻有彈性，口感非常好。

另外，王功商圈裡諸多商家，也共同推出多項振興優惠方案，如魚羊雙鮮風味餐，只要訂風味餐4千元，再送您4千元的羊乳皂20盒，買愈多、賺愈多，送完為止，歡迎大家一起來。

(中時 )