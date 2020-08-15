一名陸配的台灣丈夫向民進黨立委蘇巧慧求助，在臉書發訊息後，蘇巧慧的小編僅提供一段官腔回應，之後便不讀不回。(H先生提供／李侑珊台北傳真)

一名陸配的台灣丈夫向民進黨立委蘇巧慧求助，在臉書發訊息後，蘇巧慧的小編僅提供一段官腔回應，之後便不讀不回。(H先生提供／李侑珊台北傳真)

一名陸配的台灣丈夫向民進黨立委蘇巧慧求助，在臉書發訊息後，蘇巧慧的小編僅提供一段官腔回應，之後便不讀不回。(H先生提供／李侑珊台北傳真)

一名陸配的台灣丈夫向民進黨立委蘇巧慧求助，在臉書發訊息後，蘇巧慧的小編僅提供一段官腔回應，之後便不讀不回。(H先生提供／李侑珊台北傳真)

一名陸配的台灣丈夫向民進黨立委蘇巧慧求助，在臉書發訊息後，蘇巧慧的小編僅提供一段官腔回應，之後便不讀不回。(H先生提供／李侑珊台北傳真)

近日傳出不少陸配與家屬向立委蘇巧慧陳情，我方才開放6以下陸配子女回台，一名陸配的台灣丈夫循此方式，主動在臉書發訊息給蘇巧慧，希望協助新婚陸配申請團聚入台，但在獲得小編官腔回應後，便不讀不回，他在反問：「你能接受11個月沒跟你老公相處嗎？」並再怒嗆：「其實我想相關部會都做不了主！後面是你爸爸點頭說的算！這個我們都很清楚！」

高雄H先生表示，他出身深綠家庭，從小就非常支持民進黨，但眼見這次民進黨政府將防疫當成反中操作，他與來自廣東的新婚太太已將近一年沒見面，直喊對民進黨心寒，覺得被欺騙，氣憤難耐。

H先生近期在發訊息給時代力量立委林昶佐求助後，也在臉書發訊息給民進黨立委蘇巧慧，盼能透過蘇巧慧的力量，影響行政院長蘇貞昌與總統蔡英文對此事的態度與決策。

H先生先在發給蘇巧慧的訊息中寫道：「我們都是深綠的選民，你爸爸第一次參政選台灣省議會議員時，我阿公、阿嬤都投票給他，也幫他拉票，卻不知道現在竟然是這樣子的整我們人民！」

H先生說，他與來自廣東的太太相識相戀到結婚3年的時間，去年9月在大陸登記結婚，依照流程向移民署提出申請團聚證入台，團聚證件已審核過關，卻因為衛福部一直踢皮球給陸委會、移民署，夫妻將近1年無法相見，「其實我想他們三部會都做不了主！後面是你爸爸點頭說的算！這個我們都很清楚！」

H先生還在訊息提到，「政府也遲遲不給一個時間點！在我看來跟本都是政治操作！」全世界團聚配偶，包括美國疫情如此嚴重，都可以入台，唯獨大陸團聚配偶不能入台。

「你知道這個有多生氣嗎？民主自由國家不該是這樣吧？」H先生再說：「這樣的日子該怎麼過下去？最可惡的是還開放外國人來看病？這不是很笑話嗎？我土生土長台灣人，為執政黨這樣的作法感到很心寒，希望你能幫我這個忙，讓我跟我的妻子能早日團聚！謝謝抱歉打擾！你自己也都有家庭！你能接受11個月沒跟你老公相處嗎？」

蘇巧慧的臉書小編在收到訊息後，僅簡短回覆一句：「您好，我是委員小編，委員在星期日的活動也有收受相關陳情，會來了解有沒有機會爭取早日開放，謝謝。」

H先生之後再寫：「陸配新婚團聚肯定要比學生跟小明要前面來台的！因為學生畢竟還是大陸人，台灣太太是來台灣跟我組成家庭的人，請你們要搞清楚」，並再嗆：「你是委員小編能麻煩你把我說的這番話跟蘇巧慧說嗎？最近看他爸爸很反彈，下一次他爸爸出來選總統，我們是一定不會投他的！」之後蘇巧慧小編則是不讀不回。

(旺報 )