註：票數每10分鐘更新一次

高雄市長補選統計。

中天新聞直播。

高雄市長補選投票結束後，隨即進行開票作業。藍綠白三黨候選人誰能勝出，即將揭曉。此次高雄補選是因2018年當選的前高雄市長韓國瑜，在任內遭到罷免，因而須進行補選；參加補選的候選人分別為民進黨陳其邁、民眾黨吳益政、國民黨李眉蓁。高雄市選委會統計，本次選舉人數共230萬1597人，全市共有38個行政區，估計開票結果在今晚七時可以出爐。

開票後陳其邁一直穩定領先，開票半小時後，依中天新聞開票系統，陳其邁約有近50000票，李眉蓁約20000票，吳益政近4000票。之後差距一路擴大，到5點半左右，依中選會資料，陳其邁已逾60萬票， 跨過57萬票的當選門檻；李眉蓁票數始終不到陳其邁一半，僅23萬票左右，而吳益政更是僅約3萬6千票。

因新冠肺炎疫情仍嚴峻，此次投票都依中央流行疫情指揮中心規定辦理，民眾投票還須量體溫、消毒手部、戴口罩等。而白天投票秩序大致良好。選舉結果出爐後，中選會預定在21日正式公告當選人名單，當選的高雄市長任期約2年4個月，至2022年12月24日止。

《中時新聞網》也將為讀者提供即時開票情形，與您一同見證歷史時刻。

即時開票：

17:40 陳其邁655,014票；吳益政38,221票；李眉蓁244,343票

17:33 陳其邁646,933票；吳益政37,254票；李眉蓁239,051票

17:23 陳其邁573,857票；吳益政32,989票；李眉蓁212,396票

17:16 陳其邁510,208票；吳益政29,265票；李眉蓁189,357票

17:10 陳其邁433,579票；吳益政24,679票；李眉蓁160,739票

17:08 陳其邁387,829票；吳益政22,025票；李眉蓁143,290票

16:53 陳其邁173,397票；吳益政9,380票；李眉蓁61,413票

16:47 陳其邁95,610票；吳益政5,211票；李眉蓁33,306票

16:42 陳其邁71,879票；吳益政4,985票；李眉蓁28,730票

16:35 陳其邁57,892票；吳益政4,310票；李眉蓁24,238票

(中時新聞網)