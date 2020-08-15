長榮航空第二班「類出國」專案航班，於今日滿載著旅客的出國夢想歡樂起飛。（長榮提供）

長榮航空第二班「類出國」專案航班，於今日滿載著旅客的出國夢想歡樂起飛囉！今天最大的壓軸彩蛋就是A330機隊的李孔傑總機長與其團隊，繼上次父親節飛出「愛心航線」的經典佳作後，今日更是別出心裁於恆春外海飛出感人航線，在天空中畫了一個【讚】的手勢，向每一位無私奉獻的防疫英雄致敬，同時也感謝民眾齊心防疫的努力。

長榮航空8月8日第一班的類出國包機，旅客被夢想機超萌的三麗鷗家族明星包圍，現場熱情合影、打卡的氣氛嗨翻天。8月15日第二班的旅客也不遑多讓，在「Hello Kitty夢想機專屬候機室」與三麗鷗家族明星同歡，紛紛發揮創意拍出獨樹一格的可愛照片。現場展示的米其林機上美食、繽紛歡樂的服務用品，以及長榮航空獨家銷售的Hello Kitty聯名商品，不僅大朋友愛不釋手，小朋友也看得目不轉睛，直呼「也太可愛了！」

特別帶女朋友搭乘今天類出國專案航班的邱先生說，女友是Hello Kitty迷，這次好不容易搶到票，帶著女友在飛機上提前慶祝情人節，邱先生的女友開心地說，因為免稅品預購七折，不買對不起自己，謝謝男友全買單，讓她放手「買!買!買!」，這真的是最棒的情人節禮物了，她滿臉幸福地笑說，刷爆男友的卡是必須的(男友在一旁猛點頭，放閃程度最高級)，而且這次可以蒐集到7款三麗鷗家族彩繪機的撲克牌及國際知名品牌的長程線過夜包，再加上登機前有獎徵答，Hello Kitty限量好禮大放送，真的太值回票價了！另外，廖先生帶著高齡90歲的母親一同搭乘類出國班機，廖奶奶對這個特別的旅程感到既新奇又開心！身為長榮會員的李先生，說已經一年沒有出國了，上次沒搶到票，這次好不容易搶到了，帶著太太一起來享受類出國的體驗。

今(15)日起飛的BR5288類出國專案航班是由Hello Kitty 夢想機執飛，飛行時間約2小時45分鐘，再度由A330機隊總機長李孔傑親自為旅客導覽，上午 10 點 30 分自桃園機場起飛後，飛行高度約為1萬6千~2萬英呎，至陽明山與鼻頭角燈塔，飛經日本琉球列島西端與那島國上空，接著沿台灣東部海岸線，行經龜山島、清水斷崖與花東縱谷，再往南至三仙台、綠島、鵝鑾鼻、恆春及小琉球。飛機在恆春外海附近的天空中畫一個【讚】字，之後依原航線北返，預計在下午 1 點 30分抵達桃園機場。

長榮航空表示每一次推出的類出國航班都希望旅客能留下最深刻的記憶點，這次飛出大大的【讚】，就是要為台灣及全世界按【讚】加油打氣，期盼疫情早日解除。這段特別的旅程，感謝所有旅客對長榮航空的支持，長榮航空會一直陪伴在大家身邊，讓我們一起等待曙光，攜手飛出最美好的旅行記憶。

(中時 )