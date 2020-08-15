羅霈穎3日被發現在家中猝死，其後事由大哥羅青哲、摯友于美人等人全力操辦，15日在台北市立第一殯儀館安順廳舉行告別式，告別式近中午圓滿落幕，羅青哲等家人護送白色貴氣棺木至二殯火化，羅霈穎乾妹妹Makiyo全程陪伴，火化前也瞻仰遺容，她說：「羅姊好漂亮，皮膚比昨天更好，她看起來很像安靜在睡覺。」

人生謝幕！羅霈穎北市二殯火化

淚送羅霈穎最後一程！親友、藝人哀痛告別

Makiyo提及羅霈穎最後一程穿著白色洋裝，棺木內有化妝品、香水，她負責補妝，提到羅霈穎驟逝，她滿心遺憾，「世界上少了一個這麼棒的人，真的沒辦法接受，她是很親的姊姊。」她一路上都跟自己說不要哭，等圓滿之後再與朋友大哭一場。

羅霈穎生前愛恨分明，Makiyo被問到羅霈穎生前未了的恩怨，她回應：「講不講開沒有很重要，人都已經走掉了，還要計較這些事情很煩，希望羅姊一路好走，不要煩。」她強調，「過世還要想這些，不是羅姊的個性。」

(中時 )