「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal )與「惡漢」巴克利(Charles Barkley)前日又在TNT節目抬槓。當時他們談到拓荒者的情況，歐尼爾認為拓荒者的綠葉球員應該站出來幫助主力球星，並且盡力做好防守。但歐尼爾一邊講還要一邊故意刺激老巴。

歐尼爾對巴克利說：「首先，我不僅是個優秀的防守者，還擁有『總冠軍經驗』。我知道我在講什麼，拓荒者那些傢伙必須挺身而出，我才不在乎你怎麼想。」歐尼爾列舉一些幫助過他的綠葉球員，包括歐瑞(Robert Horry)、蕭(Brian Shaw)、波西(James Posey)，「在我被三重包夾的時候他們幫了我很多忙。」

巴克利毫不客氣地回嗆：「我只告訴你，別忘了當初是Kobe和韋德(Dwyane Wade)撐著你的大屁股！」事實上歐尼爾不是第一次用這招偷酸巴克利了，老巴也只能用這招反擊，但是厚臉皮的歐尼爾毫無感覺。

歐尼爾和巴克利都很受歡迎且到處代言商品，歐尼爾還曾捲入台灣全聯DM封面的風波(2017年)。巴克利去年在脫口秀說：「我電視轉到哪一台都能看到那個胖子！」「我拍廣告還會挑，他是沒下限的，他的羞恥心是零！他什麼東西都肯拍，我看他代言衛生棉條和紙尿布只是遲早的事！」然而這兩人不論互酸得多凶，在節目上還是合作無間，畢竟觀眾就愛看他們這樣。

(中時新聞網)