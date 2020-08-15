前高雄市長睽違政壇多日後，昨(14日)現身選前之夜，為國民黨高雄市長參選人李眉蓁站台，掀起粉絲一陣騷動。而他今(15日)下午現身林園投票所時，更有韓粉衝往現場，就是要表達支持，更高舉板子「很想韓總」，還有人大喊「市長我愛你」。

韓國瑜在下午14時43分抵達投票所，他穿著一件黃色polo襯衫，戴口罩的他，看起來精神相當好，神情輕鬆，更是熱情地向在場的大家問好、打招呼。其中，引人注目的是，有一名韓粉還專程到場，為韓國瑜加油打氣，更在粉紅色的板子上，親筆寫下「很想韓總」的牌子。

而韓國瑜離開投票所後，面對媒體詢問的所有問題，包含熱門的鵝蛋話題，都沒有做出相關回答，僅說「謝謝」。對此，不少韓粉則都留言表示，「韓總加油」、「韓市長您辛苦了」、「韓總情義相挺加油」。

另外，昨晚也是韓國瑜離開高雄後，首度回歸政壇，引發各界關注，而他昨晚並未大進場，而是低調現身；外界也相當好奇韓國瑜決定獻身輔選的原因為何，而過去和韓國瑜一起共事的王淺秋在廣播節目中則透露，「韓先生今晚再現身輔選，當然不是為自己宣傳，也沒特別值得驕傲，當然就是『情義相挺』的概念」。

(中時新聞網)