對很多飼養牛、羊隻的主人來說，野外放養最擔心的，就是養的動物遭到其他野生動物攻擊，許多農場主人為了降低損失，會設想許多方法，但通常預防攻擊的效果有限。不過最近澳洲的研究員找到一個便宜又有效的辦法，就是在牛隻的屁股後面畫上雙眼，營照「我在看你」的假象，結果這個低成本的方法，竟大幅降低獅子、獵豹從牛隻後面突襲的機率，變成意外的收穫。

據《每日郵報》報導，澳洲新南威爾斯大學的研究員，最近在《自然》（Nature）這本科學期刊上，刊登一篇關於如何預防家畜遭掠食動物進犯的論文。他們在波札那北部的歐卡萬哥三角洲（OkavangoDelta）進行研究，總共進行了4年，研究人員將牛隻分成3組，一組在屁股上畫上眼睛，一組在屁股打X，一組則沒有做任何標記。

研究人員觀察3組牛隻的存活狀況，結果683隻畫上眼睛的牛隻全都安全沒事，而835隻沒畫標記的牛隻裡，有15隻被獵殺捕食，畫X的則有4隻被殺死。研究人員強調，畫上假眼睛也不代表就能安全無恙，但相信這是一個低成本的寶家畜做法，若能在在農村內推廣，應該能降低當地居民與大型野生掠食動物間的衝突。

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(中時新聞網)