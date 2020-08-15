效力日職火腿隊的王柏融自從下放二軍後，頻頻展現強打能力，不過日前連續數場沒有出賽，相隔9天才被排在先發陣容中，今日度上羅德二軍擔任第三棒、指定打擊，首打席就安打，總季連續7場比賽敲安，打擊率維持在高檔的7成50。

王柏融今日出戰羅德二軍，首打席面對有吉優樹立刻敲出右外野方向安打，這已是他連續7場二軍比賽敲安，3局上半選到保送上壘，5局上半則在羅德換投後，敲出三壘方向滾地球出局，之後7局就被換代打而退場，總計此戰2支1，二軍打擊率高達7成50。

而火腿二軍靠姫野優也2分炮率先得分，並於8局上半再攻回2分拉開差距，最後以5比1擊敗羅德二軍。

雖然王柏融今年在一軍打擊不振，打擊率只有0.097，但在二軍的表現外界有目共睹，共計16打數敲出12安，代表身體健康、手感也不差，火燙表現吸引日媒關注，但王柏融何時才能重返一軍，只能看教練團安排。

(中時 )