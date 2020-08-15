民眾黨高雄市長補選候選人吳益政上午偕兒女到投票所投票，他表示，這52天像做一場連續劇的夢，而內容很具體，雖然過程辛苦，但投票很愉快，一切值得，終於「放下心中大石」。

吳益政上午9時與兒女前往苓洲國小投票，投票前接受媒體聯訪，吳益政說，這52天好像做了場連續劇的夢，但故事很具體，感嘆時間過得很快，雖然過程辛苦，不過今天投票很愉快，一切都很值得。將選票投入票匭後，他大呼，「放下心中石頭」。

對民眾黨主席柯文哲沒有陪同投票，是不是打家人牌，吳益政表示，「不用打啦，就很自然地投票」，來陪也沒有投票權，他都帶有投票權的人來。

而面對投票率，吳益政表示，選舉要人民自己表達，認為不重要就不投，認為重要就去，就是反映人民的意見而已，由人民做主，民主就是這樣，不用顧慮投票率問題，健康的是不瘋選舉，而平常關心公共事務。

吳益政兒女則鼓勵市民趁好天氣出門投票，認為補選提供市民與市長候選人交流的機會，因為這次可以重新選擇，希望高雄能有一個「正常的市長」。

(中時新聞網)