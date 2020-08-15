電影《粽邪》首度將傳統送肉粽儀式搬上大螢幕，更奪下2018年暑假華語片票房冠軍，原班製作團隊推出續集《馗降：粽邪2》將在9月2日上映，描寫由李康生飾演的火哥身負「鍾馗天命」與邪靈對抗的故事，電影監製鄒介中與金馬影帝李康生，日前到POP Radio《幕前幕後偷偷看》，向主持人toto分享拍攝幕後的酸甜苦辣，李康生自爆一開始面對鄒介中積極邀約演出竟然已讀不回，原來是他讀完劇本，上網搜尋發現凡人扮鍾馗容易招來邪靈附身，「嚴重還會有生命危險」，而現實中他生病長達5年，才剛大病初癒卻又面臨有危險性的挑戰，「我其實有點害怕」，後來鄒介中傳訊問他接演意願，「我就已讀不回，其實一直在思考要不要接」。

李康生笑說，沒想到過了1個月鄒介中打給他，竟然用「馗爺連續給了5個聖筊指定你演」說服他接演，他想起蔡明亮導演也曾找他演鍾馗，等於馗爺2次找上他，「我覺得或許是天命」，才決定放膽接下角色。主持人toto詢問李康生，認為自己為何被鍾馗選中，李康生透露先前因中風引發頸部舊疾，「看了50多位名醫都找不到原因」，有醫生判斷要開腦部手術、更有醫師直言會終身殘廢，他曾一度感到心灰意冷，「癌症病患至少能知道是初期或末期、若是末期還有多久時間，我是完全找不到病因」。期間李康生更罹患憂鬱症，「當時甚至有輕生念頭，常常流淚、想留遺書」，電影在大病初癒後找上他，戲的主旨是談尊重生命，因此李康生藉由自身經驗，「想告訴大家一切不好的都會過去，希望大家不要想不開」。

談起拍片撞鬼經驗，鄒介中說有次在廢棄飯店拍戲「竟然聞到屍臭味」，法師告訴他們那棟樓附近住了很多腐肉鬼，被打擾到不太開心，後來拍夜戲在車上休息時鄒介中甚至親眼見到鬼的形體，「我一下車整個人幾乎癱掉」，幸好有法師在旁趕緊幫忙處理。李康生則說自己八字算重，但扮演鍾馗有許多禁忌，像是開臉後穿上官服官靴，就不能講話、不能回頭，避免被認出不是真正鍾馗，對假扮的人造成傷害。李康生回憶拍攝時曾有1次暈眩「真的有感覺有東西進來」，原來跳鍾馗時李康生不自覺回頭看了一下，才想起犯了禁忌就馬上頭暈，幸好法師立刻安撫，工作人員也趕緊讓他休息，「頭暈時感覺到有東西進來」。

鄒介中（左）、李康生日前上電台受訪。（POP Radio提供）

(中時 )