三立八點台劇《天之驕女》播出後掀起話題，15日於新光三越台北站前店舉辦首場戶外粉絲見面會，包括陳子玄、林萱瑜、曾智希、許明杰、楊皓崴、賴郁庭、華千涵、王品澔、李家慶等年輕演員與粉絲近距離接觸。劇中陳子玄被封「白目公主」，很有誠意帶「長輩」見粉絲，她透露在劇組很ㄎㄧㄤ，時常忘東忘西，還被取綽號「天天」，此外劇中她飾演韓瑜女兒，坦言戲裡喊「媽咪」但私下都叫「小瑜姊」，因為兩人看起來年齡相近，但上回聽到韓瑜稱讚陳子玄是女兒，讓陳子玄受寵若驚「當下被這樣稱讚，其實滿想哭的」。

陳子玄說看到ptt網友毒舌，批她「都可以演韓瑜的媽媽了，竟然演女兒」讓她很走心，原維持44公斤左右，刻意「報復性刪ptt」外，大吃雞排、澱粉增胖到49公斤，就怕太瘦臉凹顯老，想讓臉看起來更圓潤。她想起國小時曾胖到60多公斤，當時小腿很粗，男同學故意在她身後學兔子跳，把她小腿當胡蘿蔔，讓陳子玄哭著跟爸說不想上課，她到高中才立志減肥，至今膝蓋、屁股仍很多小時後留下來的肥胖紋。

由於她在劇中飾演公主病的傲驕千金，男生被問到是否願意跟這樣類型的女生在一起，而可以少奮鬥30年？戲裡被稱為「敗家子」的楊皓崴表示，他本人無法接受有公主病的女生，其實自己是個浪漫的人，但只對對的人表現自己柔情的一面；許明杰則說曾認識活在公主世界的女生，但價值觀落差太大，「她不會洗內衣褲，穿過後就是再買，超過我的認知」，女生甚至暗示他不要這麼辛苦，只要對她好一點就可以養他，使戀情還沒開始就讓許明杰卻步。

飾演連體妹妹的曾智希坦言入戲深，現在與連體姊姊林萱瑜很有默契，無法想像兩人分開，說到拍戲若緊張時，林萱瑜會按她的手安撫，溫暖姐妹情讓曾智希掉淚。林萱瑜也說兩人拍戲瘦不少，連體肉胎衣從很緊到很寬鬆。林萱瑜劇中為了談戀愛忽略妹妹感受，被網友罵自私，她跳脫角色後，坦言大家講的沒錯，但替角色說話「沒有人是無私的，這樣呈現角色也滿好的」。

戲裡明杰愛上林萱瑜，眼裡只有她，絲毫看不見旁邊連體的妹妹曾智希，有一場他和林萱瑜跳舞的戲，他的手要摟住林萱瑜的腰，但連體的曾智希平時也是摟在她的腰部，兩人的手意外在林萱瑜的背後交纏，明杰時常會故意逗弄曾智希，衍伸出好玩的戲外戲。

陳子玄獻吻王品澔。（三立提供）

三立八點台劇《天之驕女》15日舉辦首場戶外粉絲見面會。（三立提供）

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