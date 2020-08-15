前高雄市長韓國瑜下午14時40分在當地市議員王耀裕的陪同下，前往林園區普願寺投票。（洪浩軒攝）

曾姓民眾得知韓國瑜會到此投票，特地大老遠從彌陀前往林園，並特製加油板要給韓國瑜鼓勵。（洪浩軒攝）

高雄市長補選15日投票日，前高雄市長韓國瑜下午14時40分在當地市議員王耀裕的陪同下，前往林園區普願寺投票，他表示回來投票是盡公民的義務，投完票後就快步上車離去，對於媒體提問僅以拱手口說「謝謝」作為回應。

韓國瑜投票時天氣略為悶熱，穿著一身輕鬆又亮眼黃色POLO衫，帶著愉悅的心情抵達普願寺投票所投下神聖的1票，但韓國瑜格外低調，面對媒體所有提問他只說一句自己是盡公民義務所以回來投票，其餘都以「謝謝」作為回應。

早在他抵達普願寺投票前，現場就有大批民眾前來為他加油打氣，1位曾姓民眾得知他會到此投票，特地大老遠從彌陀前往林園，並特製加油板要給韓國瑜鼓勵，曾姓支持者表示，他非常想念韓前市長，因為韓國瑜把高雄治理的相當良好，不管是路平燈亮水溝通、登革熱、雙語教育等政績都相當令他們懷念，所以再遠都要過來見韓總一面，韓國瑜也被他感動，一下車就為他簽名，讓他相當興奮。

(中時 )