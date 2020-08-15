蕭煌奇連續六年舉辦公益慶生演唱會，今年9月20日選在信義劇場Legacy Max與歌迷有約，雖然生日都在工作中度過，但蕭煌奇反而覺得充實，並表示自己的44歲生日願望則是「疫情快過去，大家都健康平安」。演唱會收入將於扣除軟硬體成本後，捐贈予身心障礙、偏鄉服務圍主的社福團體，協助自立、並讓無法自行謀生者得到妥善照護。

聊起曾收到最感動的生日禮物？蕭煌奇表示來自於歌迷：「為了讓我能快速理解，歌迷特地去學了點字、用點字寫信給我，說非常喜歡我的歌，真的很感謝。」受到疫情影響，不少演唱活動都延後或取消，蕭煌奇「歌癮」發作，對演唱會期待不已，除了開放粉絲上網點歌，他搶先透露將在慶生演唱會中，演唱一系列過去寫給女歌手的歌，包括李千娜〈查某囡仔〉、彭佳慧〈大齡女子〉、梁靜茹〈慢冷〉等歌曲都在考慮之列，笑說：「演唱會至少三小時起跳，歌喉可以好好運動一番了！」

今年即將邁入44歲的蕭煌奇，私底下童心未泯，超愛收集絨毛玩具，包括毛怪、拉拉熊、餅乾怪獸都是他的最愛，他表示：「每到海外城市工作，就會買下紀念品，只要摸到他們，就好像當時的記憶又重現了。」他說，自從看了《怪獸電力公司》，就對充滿正義感、一路幫助朋友的主角毛怪一見鍾情，他搞笑說：「大家不覺得我們長得有點像嗎？」有一次他到拉斯維加斯演出，見到一隻80公分的巨大毛怪，毫不考慮就買下，「回飯店才發現行李箱裝不下，只好手提上飛機」，結果因此萌度直線上升，一路收到路人讚美「哇，好可愛喔」，讓他飄飄然直呼「沾光毛怪了」。蕭煌奇公益演唱會購票可洽寬宏售票系統。

蕭煌奇熱愛收集各種絨毛玩具。（環球音樂提供）

(中時 )