又是熟人犯案，女引狼入室！台南1名女子安妮（化名）患有精神障礙而需要服用助眠藥物才能入睡，她前年因心情低落，在母親推薦下便找了母親男友陳姓男子到租屋處聊天。未料，她吃完藥就寢熟睡時，突然衣服被人掀起，陳男竟在舔她左邊乳房，她瞬間被嚇醒。此案經審後，依法判處陳男有期徒刑2年，全案可上訴。

據判決書指出，安妮在2018年5月時，因患有躁鬱症病就診中，心情變化大常常感到低落，因此想找人訴苦但卻求助無門，聽取母親建議下找上小張；在事發前日安妮與男友吵架，陳男聽聞後主動前來租屋處陪她聊天解悶。直到她就寢要服用安眠藥時，也因信任而未請陳男先離去，未料她竟意外引狼入室。

安妮在警詢時表示，她服藥熟睡時，突然感覺到陳男在親吻她的臉，甚至還誇張舔拭她的左邊乳房，直接把她嚇醒。並表示在先前兩人並無特別親密，僅把對方當成長輩看待。

而陳男被逮後竟辯稱，是安妮在洗澡後穿著暴露，更說：「她把上衣掀開，把胸部放在我臉上，並問我要不要舔一下，所以我就舔了她的左乳一下。」更謊稱是安妮要求要性交易，但因他財力不足才作罷。

台南地院經審理後，認為依兩人關係判定安妮實在沒理由誣陷陳男；再加上安妮於事發後曾前往醫院就診，確實被診斷出急性壓力反應。而陳男的說詞反覆不足採信，且不認罪又毫無悔意，罪刑重大，判定他的猥褻行為屬實，於7月30日依乘機猥褻罪，判其2年有期徒刑，全案可上訴。

(中時新聞網)