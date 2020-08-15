企業捐贈10輛電動機車，台南市成立電動騎警隊。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲頒發感謝狀，感謝企業捐贈電動機車。（程炳璋攝）

台南市安南區九份子重劃區是南台灣最大低碳純住宅區，區內一家建商響應環保，購入10輛電動機車，捐贈給台南市警察局成立電動騎警隊，台南市長黃偉哲15日參加捐贈儀式，強調企業善盡社會責任，對環境與治安皆有正面幫助。

九份子重劃區是南台灣最大低碳純住宅區，區內各項住宅建案都需採環保生態工法建造，一家建商響應政府環保政策，購入10輛電動機車，捐贈給警方作為巡邏之用。

泰嘉開發與北基實業公司正在九份子重劃區推動「水律川」低碳綠能建案。泰嘉開發董事長呂金發表示，九份子重劃區是自己從事建築業近30年來，看過法規最嚴謹的重劃區，建築需兼顧都市計畫中的低碳、節能、生態、減廢4大主軸，企業認同政府的環保政策，贈車儀式是感謝人民保母，也為土地做出貢獻。

黃偉哲頒贈感謝狀給企業主，他表示，警察巡邏重度倚賴車輛，使用電動機車當警車，兼顧環保、靜音。將來市府也對撥預算購置更多環保車輛提供公務使用。樂見企業願意承擔社會責任，捐贈環保車輛，不僅對環境友善，對治安有幫助。

台南警察局將10輛電動機車整編成電動騎警隊，黃偉哲15日騎著電動警機車，帶著立委林俊憲、台南市議員邱莉莉、蔡筱薇等人，與其他警員在九份子重劃區內繞行一小圈，宣布台南市電動騎警隊成軍。

(中時 )