大陸國台辦主任劉結一於15日在海峽第八屆青年節致詞表示，青年人充滿活力和積極是民族的未來和希望，兩岸關係的未來歸根結底取決於兩岸青年，兩岸關係好，台灣才有前途，廣大台灣青年的利益和福祉才有根本保證。

劉結一表示，當前島內極少數人，顛倒是非，不斷在兩岸同胞之間，製造隔閡甚至敵意，甚至來大陸追夢的青年也不幸淪為他們打擊的對象。在大陸擔任主任社區助理的台灣青年，以他們的才華參與社區規劃，為社區服務，卻遭到民進黨當局打壓，和所謂觸法，這些行徑嚴重損害廣大台胞、台青的切身利益。

劉結一說，希望台灣青年明辨是非，胸懷民族大義，為兩岸關係克服努力、戰勝邪惡、像前發展做出貢獻，把青春的理想和抱負揮灑在中華民族偉大復興的進程中，希望台灣青年看準時代脈絡，把握時代機遇，兩岸青年要在民族復興，國家統一的進程中偕手奮鬥、勇擔使命，鑄就無悔青春。

(旺報 )