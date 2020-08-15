蔡總統今天到台中市南屯萬和宮參拜，祈求國泰民安，風調雨順。（盧金足攝）

蔡總統（中）今天到台中市南屯萬和宮參拜，與董監事、民代、志工合照。（萬和宮提供／盧金足台中傳真）

蔡總統與萬和宮董事長蕭清杰等人茶敘，蔡總統對萬和宮歷史深入了解，專程來還願也祈求國泰民安、風調雨順。（萬和宮提供／盧金足台中傳真）

蔡總統到萬和宮參拜，立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍等人陪同。（盧金足攝）

萬和宮董事長蕭清杰表示，蔡總統2011年、2018年及2019年都來萬和宮參拜，今天下午第四度參訪。（盧金足攝）

蔡總統今天到台中市南屯萬和宮參拜，董事長蕭清杰熱烈迎接。（萬和宮提供／盧金足台中傳真）

蔡英文總統15日到台中市南屯萬和宮參香祈福還願，立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍等人陪同，由於兩人都被視為是下屆台中市長熱門人選，在拜媽祖時同框備受矚目；萬和宮董事長蕭清杰表示，蔡總統感謝媽祖保佑，讓她能順利當選連任，也感謝媽祖保佑台灣面臨疫情獲控制，保佑民眾平安，經濟更繁榮。

蔡總統曾於2011年、2018年及2019年到萬和宮參拜，今天下午第四度參訪，下午兩點廿分總統車隊抵達萬和宮時，剛好下起大雨，民眾紛表示，「遇雨則發！」雨勢阻擋不了民眾的熱情，萬和宮董事長蕭清杰與全體董監事熱烈歡迎，蔡總統滿臉笑意的向鄉親們拱手致意。

蔡總統隨即由蕭董事長暨全體董監事，立法院副院長蔡其昌，立委黃國書、張廖萬堅、何欣純，前立委劉文慶，市議員李天生、張耀中、何文海、交通部長林佳龍及台中小英之友會總會長李茂盛等人陪同進入正殿，鳴鐘12響，擂鼓24通的莊嚴肅穆聲中，上香祈福。

由於大雨不斷，原訂在廟埕前的大合照，移師到萬和文化大樓，蔡總統也與蕭清杰等人茶敘，蔡總統此行未安排致詞，笑容滿面的向到場民眾說「謝謝喔！」

蔡總統表示，她已來萬和宮好幾次，印象深刻，記得2017年贈送萬和宮「霖雨濟度」匾額，蕭清杰說，匾額懸掛在正殿，感謝總統。

蕭清杰會後轉述蔡總統的話表示，媽祖保佑所有台灣的民眾，讓民眾都能過非常平安的日子，保佑台灣，使得台灣無論在疫情等各方面都能夠控制，希望媽祖保佑台灣更發展，經濟更繁榮。

列為三級古蹟的萬和宮，擁有三百多年歷史，當地為犁頭店，是台中歷史、開墾發跡之地，蕭清杰說，蔡總統對萬和宮歷史深入了解，專程來萬和宮還願也祈求國泰民安、風調雨順。

蔡其昌與林佳龍陪同蔡總統參拜，兩人都被視為下屆台中市長熱門的參選人選，在場與鄉親熱烈打招呼，互動引發關注。

(中時 )