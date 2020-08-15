全國律師聯合會首選理事長台灣律師隊勝選 16:152020/08/15 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 律師法修正改制後的全國律師聯合會第一屆理事長，由陳彥希搭擋的正、理事長候選人組合勝選。（張孝義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應《律師法》修正，明年元旦由中華民國律師公會全國聯合會改制的全國律師聯合會上路，全國律師進行第一屆理事長普選通訊投票，15日進行開票，「台灣律師隊」的正、副理事長候選人陳彥希等3人組合，以3556票當選。 這次選舉全國16個公會共發出10441張選票，收回6640張選票，超過6成4的律師會員完成投票，選出正、副理事長及理、監事，會員代表等。 (中時 ) #律師 #全國 #理事長 #聯合會 #公會 也許您會感興趣 推薦閱讀 外送業促組國家隊 增加獲利 04:102020/08/15 地方新聞 高雄市長補選 驚傳市民當眾撕選票 10:482020/08/15 政治 升格後投入逾20億改造圖書館 全國首座參與式圖書館誕生 17:202020/08/15 寶島 新竹競技疊杯選手 全國大賽創10項新紀錄奪18金 13:112020/08/15 生活 高雄補選民眾黨慘敗恐影響2024總統大選布局 柯文哲回應了 19:112020/08/15 政治 李眉蓁拿24萬票敗選 選務人士曝國民黨3失誤 19:272020/08/15 政治 支持民主黨華爾街大佬出聲 警告拜登勝選 美股泡沫將破滅 14:252020/08/15 財經 影》補選得票率未達5％ 吳益政宣布敗選 坦言選戰不好打 16:482020/08/15 政治 輾壓式大勝！陳其邁：未來高雄隊貫徹4大優先 18:452020/08/15 政治 「共享女友」正夯 成人體驗館藏身住宅區 為宅男量身訂做 00:022020/08/15 社會 社會熱門新聞 社會10點檔》超正檳榔西施因說錯一句話 竟慘遭分屍淪焦黑屍塊 - 社會 保時捷突連撞6機車 男駕駛急搶救宣告不治 - 社會 鬼月近！網點名北捷「這4站」很陰 站務員：她站在妳右邊啊 - 社會 「做1次躺1周」 正妹一啪啪就痛爆 一招自救爽升天 - 社會 俄籍房客拒繳房租又鬧事 裝不懂中文遇女實習生GG了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。