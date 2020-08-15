因應《律師法》修正，明年元旦由中華民國律師公會全國聯合會改制的全國律師聯合會上路，全國律師進行第一屆理事長普選通訊投票，15日進行開票，「台灣律師隊」的正、副理事長候選人陳彥希等3人組合，以3556票當選。

這次選舉全國16個公會共發出10441張選票，收回6640張選票，超過6成4的律師會員完成投票，選出正、副理事長及理、監事，會員代表等。

(中時 )