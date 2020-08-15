近來氣溫炎熱，無論公司還是家中，早已開啟冷氣來消暑。不過日前有一名網友表示，老闆突然告知要幫忙分攤公司電費，理由竟是冷氣是他花了8萬元買的，且大家都有使用，貼文立刻引發熱議，讓網友直呼不可思議，「扯！第一次聽到員工上班還要付電費的。」

原PO在《爆廢公社》發文表示，他上班地點是一棟透天厝，同時也是老闆住家；1樓為營業場所，2樓以上是老闆和女友的住處。而1樓的冷氣是接2樓的電表，某日電費帳單來時，老闆竟拿出1、2樓的帳單，要4位同事平均分攤，總計1萬2千元左右，理由是因為冷氣大家都有吹，冷氣也是老闆買的，若冷氣壞掉，也是他要花錢修理，這情況讓原PO傻眼詢問，「我來上班時就已經有冷氣了，且一開始並沒有告知需要付電費，如果是你會付嗎？」

他也表示，自己有進一步向老闆抗議，談的過程中，老闆一直合理化這個行為，並影射要計較這種小錢就是愛計較。最後，老闆可能自覺理虧，最後沒向他收錢，但另外3位同事仍有收。

貼文一發也引起網友熱議，紛紛表示太誇張，「要員工付電費真是奇葩」、「沒聽過營業場所的電費要員工均攤的，那老闆的盈餘也有跟你們均分嗎？」、「去上班還要付電費第一次聽到，電費都付不起是當什麼老闆」、「我以為我老闆很摳了，原來高手另有人在啊！」、「從沒聽過上班員工還要付電費。」

(中時新聞網)