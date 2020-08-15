前高雄市長韓國瑜昨(14日)現身國民黨參選人李眉蓁選前之夜，一現身，就被現場熱情的支持民眾和媒體包圍，而他致詞時，大聊「生子偏方」，法，表示建議李眉蓁吃「鵝蛋」，結果真的生了小孩，也笑說，「我的大女兒韓冰長的是鵝蛋臉」。而此議題更是掀起各界關注，其中有網友發現鵝蛋哽先知就是民進黨立委鄭運鵬。

韓國瑜昨在選前之夜致詞時說，過去三年每次把公事談完，李眉蓁就會嘆氣，好想再生幾個孩子，真的好喜歡小孩子，一定要再生，不過我結婚八年都生不出來，有人說去煮鵝蛋，蒸好吃吃看，結果老婆就懷孕，就告訴李眉蓁這方法。

韓國瑜更說，「我的大女兒韓冰長的是鵝蛋臉」。此話一出後，「鵝蛋生子偏方」立刻在網路上掀起一陣討論。有網友則發現，民進黨立委鄭運鵬在去年10月，曾在臉書上PO出在家煮鵝蛋的照片，並寫下「鵝蛋，也太大顆了吧！」

消息曝光後，不少網友更紛紛湧入鄭運鵬臉書留言，寫下「委員也太『超前』了哈哈」、「叔叔真厲害，超前布署」、「叔叔真厲害～超前布署」。另外，民進黨立委賴品妤也轉發該篇貼文寫下「超前部署」。

(中時新聞網)