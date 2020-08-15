陸美爭奪科技霸權，先是大陸電信設備巨頭華為受到制裁，導致大陸半導體產業受挫，甚至在近期連TikTok、WeChat等軟體公司都被封殺。對此，有分析師表示，若陸美關係進一步惡化，恐怕整個面板產業都會重組。

美國政府先是在去年5月將華為列入實體清單，導致華為無法使用GMS服務，在海外業務打受打擊，川普政府也積極遊說盟國禁用華為的5G設備，在今年5月更是宣布，所有企業出貨含有美國技術的半導體產品需要經過同意，大陸晶圓代工龍頭中芯國際也在近期文件不斷暗示無法替其生產晶片，讓華為陷入極大困境。

大陸通訊大廠中興通訊在2016年3月就被列入實體清單，美國總統川普2017年8月14日更授意美國貿易代表署(USTR)調查，針對大陸在智慧財產權上是否損及美國利益，依照《1974年貿易法》第301條啟動調查，並依照調查結果在2018年4月將中興通訊列入更加嚴重的情節嚴重拒絕交易對象清單（DPL），導致一度讓中興通訊瀕臨破產邊緣。

這幾年下來，包括華為、中興通訊，半導體大廠福建晉華、大陸監視器巨頭海康威視等幾百家大陸企業與實體被列入實體清單，尤其以華為及其逾百家附屬科技公司被納入該名單。

面對大陸科技公司遭逢追殺，但面板產業至今卻仍沒有受到美國政府的直接壓力。大陸近幾年來為發展面板產業，在獲得北京當局大量補貼之下，各面板廠大打價格戰，導致像是台灣的友達、群創，以及南韓的三星電子、LG Display在激烈競爭環境下虧損連連。三星也在今年早些時間宣布，將退出傳統LCD面板生產，轉向OLED面板生產。

目前全球面板有超過7成都是在大陸組裝出貨，例如京東方就是大陸面板廠龍頭，若要禁用大陸製面板，涉及層面太廣，預料美國政府還不會那麼快出手。

據《中央社》報導，國際調研機構IDC資深市場分析師陳建助認為，若陸美衝突加深，就算美國本土仍沒有面板廠商生產，足以供應美國需求，大陸面板廠恐怕也會遭到，面板生產鏈恐怕也會面臨重組。

鴻海集團2017年7月與威斯康辛州州政府簽訂合作備忘錄，承諾富士康將投資100億美元在當地蓋10.5代LCD面板廠，但中間發生過幾次爭議，包括過高補貼金、就業、土地問題，最終鴻海決定將該廠區轉型為研發中心。

陳建助指出，若要符合美國政策，依照目前台灣生產面板前端作業、後端模組製程與組裝作業在大陸的情況下，台灣將有更多機會在擴產生產線，勢必會讓整個面板生產鏈出現根本性的變化。

面對陸美對抗加劇，柯克蘭資本（Kirkland Capital）董事長楊應超表示，鴻海早在多年以前就開始多元化布局，雖然大陸仍對鴻海製造有一席之地，但各國都有自己的製造鏈生態，大陸作為「世界工廠」日子已經過去。楊應超強調，大陸對鴻海仍是許多產品開發的主要來源，許多最終組裝可能在其他國家進行。

(中時新聞網)