日本職業摔跤播音員櫻田愛実外型甜美，受到不少網友喜愛，6年前她獨自到東京打拚，並一個人租屋居住，未料，卻發現電費暴增5倍，房內擺設也會莫名更換方向，讓她嚇得報警，才發現天花板竟然住了一個人。

29歲的櫻田愛実型甜美，除了擔任職業摔跤播音員，也會上參加電視節目，6年前為圓聲優夢，從家鄉兵庫縣前往東京，展開獨居生活，未料卻遇到驚悚怪事，這段經歷去年也在日劇《我的事說來話長》中，以劇中劇方式呈現，引起熱議。

日本《livedoor News》也報導，她當時剛到東京，為賺生活費，所以白天會到餐廳打工，晚上回家也沒有做什麼，就是睡覺，沒想到她入住第2年時，電費卻暴漲了5倍。本來以為是新買的空氣清淨機太耗電，她就停用、出門也會拔掉插頭。

沒想到還是越來越貴，此外，她還發現家中陳設時常被移動，有次出門前才把浴室打掃乾淨，回家地板及浴缸竟出現黑色鞋印，嚇得她立即報警。警方到場後，發現她屋內有5個隱蔽的竊聽器，浴室天花板上更有吃剩的食物包裝，可見有人長期潛伏在天花板上，讓她嚇得趕緊搬家，但她她直到現在都不知道對方的動機。

(中時新聞網)