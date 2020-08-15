【現場直播】高雄市長補選 陳其邁競選總部｜2020.08.15

史上頭一次高雄市長補選15日揭曉！民進黨陳其邁挾著王子復仇之姿，囊括逾67萬票，輾壓式大勝兩位對手，成為新科高雄市市長。陳其邁競總宣布，預計晚間6點15分出面發表勝選感言。

高雄市長補選於今（15）日投票，民進黨陳其邁競選總部人聲鼎沸，從開票到現在都保持穩定領先，截至18時，已囊括逾67萬。

高雄市選委會對這次補選投票率做出預估，投票率5成左右。罷韓投票率約為42%，而2020總統大選投票率為74.9%。

2018年11月高雄市長選舉，韓國瑜得票數為89萬2545票，陳其邁為74萬2239票。

2020年1月總統大選，蔡英文高雄市總得票數109.7萬多票，韓國瑜得票數61萬票，蔡英文多出48萬票。

2020年6月高雄市長韓國瑜罷免案，選舉人數為229萬9,981人，有效投票數為96萬4,141票，投票率為42.14％，其中同意罷免票數為93萬9,090票。

民進黨候選人陳其邁票數一直穩定領先國民黨李眉蓁，根據中選會資料，目前票數已突破67萬票，陳其邁競總宣布，預計晚間6點15分出面發表勝選感言。

(中時新聞網)