泰劇《模犯生》改編自在台票房破億的泰國電影《模犯生》，女主角「小琳」由泰國女團BNK48前成員Juné飾演，臉上總是甜美笑容的她，起初被懷疑不像電影版的女主擁有「高冷學霸臉」，20歲的她就精通泰、俄、英三國語言，並就讀於泰國朱拉隆功大學建築系，該校為最古老、最有威望的大學，是名符其實的學霸。Juné出道前曾在俄羅斯當交換學生，只學了3、4個月的俄語，就錄製影片介紹當地文化習俗，展現超強語言學習能力。

Juné今夏剛從BNK48畢業，全力投入演戲，不過在《模犯生》劇組的演出過程並不順利。導演一度認為她對表演一無所知，不過Juné不愧是學霸型偶像，經過導演數次引導，她也隨之修正自己的演出，導演事後不禁改口大讚：「這個小女生不錯，有天份！」更給予她超高評價：「最後我們看到最好的最合適的人就是Juné了！」

該劇男主角「阿班」由19歲的泰國星二代歌手Jaonaay Wattanasin飾演，他在劇中因獎學金和女主角競爭的頭破血流，這對「資優生CP」逐漸產生淡淡情愫，也讓該劇在緊張刺激的作弊戲碼間，增添校園戀情的小清新感。而這對資優生戀情老是愛用言語互相試探互，和大帥哥Jaonaay近距離對戲的「小琳」Juné笑說：「拍的時候也感到害羞」。

相較於資優生CP的細水長流，配角「阿派」和「葛瑞絲」的情感格外濃厚。2人都靠著「小琳」高超的作弊技巧通過各次考試，甚至幫忙「招商」，讓小琳賺取足夠學費。阿派一直希望能得到葛瑞絲的「第一次」，2人一度在車上天雷勾動地火，葛瑞絲卻突然喊停，讓阿派不得不找其他學姊洩慾，還被學姊虧，「學弟女友耐力很好，前面有這麼美味的食物，卻不願意吃掉！」

葛瑞絲在劇中看似乖巧，僅是為參加話劇社才作弊考高分，但背地裡行為卻是「綠茶婊」，為隱瞞自己背叛好友小琳的行為，竟拜託仰慕自己的小粉絲頂罪，甚至答應：「什麼都給你。」而當對方用訊息要求上床時，還是處女之身的她看著男友內心十分掙扎，而2人各自出軌的情節則讓觀眾看得目瞪口呆。《模犯生》自8月3日起每週一、二晚上8點15分於騰訊視頻海外版WeTV獨家首播。

戲劇版《模犯生》女主角本人是學霸，「小琳」Juné精通三國語言、讀最高學府。（WeTV提供）

《模犯生》BNK48 Juné讀泰國最古老大學，天才型學霸曝4個月速學俄語。（WeTV提供）

泰劇《模犯生「小琳」Juné（右）與「阿班」Jaonaay組「資優生CP」。（WeTV提供）

泰劇《模犯生》男女配角阿派（右）與葛瑞絲上演高中生床戲。（WeTV提供）

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