企業射箭聯賽2年下半季15日開打，協會青年隊菜鳥兵「ㄡㄡ」邱意晴首次在個人賽挑大樑越級打怪，便以6比2打敗世錦賽雙金后「雷母」雷千瑩，讓她開心到在心中大喊「WOW！」第五點女團6比0再勝，一個人貢獻兩分積點。

這項比賽15日在國立體育大學射箭場進行第8輪賽事，台南射箭隊總積分24分續居第一，協會青年隊23分緊追在後，台中銀行隊和新竹愛山林隊同為19分，寒舍18分，凱撒隊17分，16日上午10時起續在原地進行第9輪。

協會青年隊迎戰凱撒飯店隊，第1點女單就大爆冷門，青年隊新兵邱意晴初生之犢不怕虎，面對凱撒隊鎮隊之寶雷千瑩毫無懼色，以6比2（28比27、26比26、29比29、27比26）大勝而返，為青年隊搏得開門紅。

男單青年隊戴宇軒6比2勝饒廷宇，混雙凱撒隊陳信夫／詹紫媚6比2反撲，第4點女團邱意晴和田文慈、施孟君聯手，又以6比0大勝凱撒隊雷千瑩／林芝渝／呂岱凌，男團則由凱撒隊以6比2獲勝，終場青年隊3：2力克凱撒隊。

10月才滿17足歲的邱意晴近況極佳，將升上永豐高中二年級的她，今年全中運勇奪高女個人賽銀牌和團體賽金牌，前幾天得知今天將首度在個人賽越級打怪，第一次和「雷母」雷千瑩正面對決，她既興奮又緊張。

邱意晴坦言，面對世錦賽雙金后雷千瑩，有吞「鴨蛋」的心理準備。「我告訴自己，輸了沒關係，放手去射，做好自己的動作就好，教練說他對我有信心，練習時箭也挺集中的，就相信自己一次。」

因為常在艷陽下練習，皮膚曬得很黑，綽號「ㄡㄡ」（台語，黑黑）的邱意晴表示，很開心能夠打敗大學姐，這兩場勝利讓她信心大增，接下來希望自己的成績可以穩定成長。

(中時 )