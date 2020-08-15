馬國衛生部昨公布當地一名自台返國的馬來西亞人確診新冠肺炎，將其歸為境外移入個案。疫情趨緩以來，台灣近期共累計5名從台灣出境後確診的案例，醫師表示，目前新冠肺炎的r0值比1高一點，總會有人被感染。若戴口罩遵行度變差、天氣轉涼，r0值就會提高，確診個案也會跟著上升，呼籲醫界多做採檢，以利疫情的控制。

台灣疫情趨緩後，近期一共出現5名出境後檢出陽性的個案，包括6月的日本女學生、7月的泰國移工、8月初的日本工程師及赴港台籍女子，以及昨日的馬來西亞人。前4名個案的接觸者採檢均為陰性，馬國個案的接觸者則在尋找中。

對於台灣現階段的社區情況，台大醫院小兒部主任黃立民表示，新冠肺炎r0值要小於1，疫情才會消失，目前新冠肺炎的r0值比1高一點，處於接近1的數字，因此總會有人被感染。

黃立民表示，r0值會隨著不同的情況而改變，目前台灣處於篩檢量少，民眾戴口罩又馬馬虎虎的階段，若口罩遵從度變差，加上天氣逐漸轉涼，r0值就會升高。屆時，確診的案例就會跟著上升。

面對當前的情況，黃立民認為，醫界有必要提高採檢量。目前雖然政府已開放自費採檢，民眾想採就能採，但有些民眾還是會因為醫師認為沒必要而被擋下。他建議醫界多做檢查，發現病人有點怪怪的，多少也要做一下採檢。

針對馬國的確診個案，有消息指出當地可能使用的是抗原檢測而非核酸檢測。對此，黃立民表示，抗原檢測屬於快篩，偽陽性的機率比核酸檢測高一點，但也不會太高，還算準確。這名個案在馬來西亞第13天被檢出，他認為檢疫期間感染的機率不高，較可能是在台染疫，一採時病毒量不多沒被發現，二採才被檢出陽性，但因目前不確認檢驗方式如何，一切都還無法定調。

(中時 )